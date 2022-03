Literaturbüro NRW : Literaturbüro mit Buchvorstellungen, Workshop und Theater

Düsseldorf Es wird Frühling – auch in der Literaturszene. Den Bücherfrühling läuet das Literaturbüro NRW im März mit einem abwechslungsreichen Programm ein – vor Ort und mit Publikum. Eine Übersicht.

Rita Maiburg ist Pilotin, die Lufthansa will aber keine Frauen fliegen lassen. Die junge Frau will sich diese Ungerechtigkeit nicht gefallen lassen und klagt. Christine Drews hat die Geschichte von Rita Maiburg, der ersten Linienflugkapitänin der Welt, in einem spannenden Roman verarbeitet. In der Veranstaltungsreihe „Frisch gepresst“ stellt sie ihr Buch „Freiflug“ vor.