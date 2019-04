Filmpremiere : Vom Ritchie ehrt Punk-Idol Stiv Bators

Düsseldorf Vom Ritchie hat beim letzten Album von Stiv Bators mitgewirkt. Nun kam er zur Premiere des Dokumentarfilms über den Musiker ins Metropol-Kino. Im Gespräch werden Erinnerungen lebendig.

In seinen wilden Punk-Jahren hat der Toten-Hosen-Schlagzeuger Vom Ritchie unter anderem am letzten Album der Legende Stiv Bators mitgewirkt. Bators war Frontmann von The Dead Boys und The Lords of the New Church und starb 1990 unter nicht ganz geklärten Umständen nach einem Autounfall in Paris. Regisseur Danny Garcia hat ihn jetzt im Dokumentarfilm „Stiv“ verewigt – und Vom Ritchie hat sich extra frei genommen, um bei der Düsseldorfer Premiere am Donnerstag, 18. April, 21.30 Uhr, im Metropol-Filmkunstkino Rede und Antwort zu stehen.