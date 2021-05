Premiere von „Crash“ im Kommödchen : "Du musst das Mikro anmachen!"

Das Düsseldorfer Kommödchen-Ensemble in der Besetzung des Stückes "Crash – ein Drama in vier Fenstern« (2021), v.l.n.r: Martin Maier-Bode, Maike Kühl, Daniel Graf, Heiko Seidel Foto: Horst Klein/Kommödchen

Düsseldorf Die Autoren Dietmar Jacobs, Christian Ehring und Martin Maier-Bode haben im Kommödchen die Familiendebatte „Crash“ als langlebiges Stück konzipiert.

Die Autoren Dietmar Jacobs, Christian Ehring und Martin Maier-Bode haben die Familiendebatte als langlebiges Stück konzipiert. Ein Hybrid aus digitalen und analogen Formen, entsprechend unserer seit Corona veränderten Wirklichkeit und Wahrnehmung. Im Stil einer Zoom-Konferenz werden die Akteure zugeschaltet. Das Bühnenbild passt sich der Situation an: vier Boxen, vier Geschwister. Oben thronen Maike Kühl und Martin Maier-Bode, darunter Heiko Seidel und Daniel Graf. Die Anordnung hat System. Später wird von den „Highlights in der Geschwisterfolge" die Rede sein. Gemeint sind der Stammhalter und das Mädchen.

Online-Angebot in Neuss : Kabarettistische Hausbesuche per Zoom im Theater am Schlachthof

„Meeting läuft", ruft Maike Kühl. Ihre Marie ist pragmatisch und zugleich wunderbar zickig. Privat lebt die feministische Professorin mit ihrer Freundin eine polyamore Beziehung aus. Es folgt das typisches Installations-Chaos. „Thommy, ich hör dich nicht, du musst das Mikro anmachen!", ermahnt die Schwester ihren in Sportkleidung herumlümmelnden Bruder. Daniel Graf, der arbeitslose Fitnesstrainer, lässt sich gehen: „Ich habe seit einem Jahr keine Hose mehr an, es ist Lockdown." Heiko Seidel kriegt als hibbeliger Ralf die Kamera nicht flott. Überhaupt hat er Probleme mit dem Anschluss, das Netz in Geilenkirchen ist leider zu schlecht. Nebenbei muss der Beamte im Homeoffice noch seine quengelnden Sprösslinge in Schach halten: „Nicht den Papa nervös machen."