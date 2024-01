Premiere von Amphytrion Begegnung mit dem Antihelden

Oft kamen ihm gewisse Einsichten erst mit der Zeit oder brauchten zumindest einen Schubs. Aufgewachsen in Berlin-Pankow, hatte Claudius Steffens früh eine Affinität zum Theater. Dennoch traute er sich erst nicht, den Weg eines Schauspielers einzuschlagen. „Getreu einer in der DDR begründeten Tradition hatte ich das Gefühl, du musst erst ein Handwerk lernen, um Künstler zu werden.“ Also studierte er Theatertechnik und lernte in diesem Ingenieurberuf alles über Seilzüge und Hubbühnen. Bis es bei einem Praktikum am Gorki-Theater zu einem Schlüsselerlebnis kam. Im Nebel sollte er auf offener Bühne ein Hexenhaus aufstellen. „Das gelang mir nicht, es wurde hell, der Nebel war weg und ich immer noch da. Daraus musste ich etwas machen und improvisieren.“ Die große Schauspielerin Ursula Werner hatte ihn beobachtet und riet ihm zu einer Schauspielerausbildung. Sofort nahm ihn die Ernst Busch-Schule auf, ein Privileg. Doch selbst da war er noch skeptisch und fragte nach, ob er erst sein Studium beenden und in drei Jahren wiederkommen könne. Unverständnis bei der Leitung: „Die zeigten mir den Vogel.“ Er ließ sich überzeugen, studierte, machte seinen Abschluss und bekam umgehend ein Theaterengagement. Die Ernst Busch sei auch deshalb so berühmt, weil sie nicht nur nach bestimmten Typen schiele: „Die klopfen ab, was dahintersteckt und schulen ihre Leute auch im Denken.“