Familienoper : Gruselspaß mit Zuckerwatte

James Reynolds Familienoper „Geisterritter“ nach dem Roman von Cornelia Funke findet im Opernhaus ein begeistertes Publikum. Erik Petersen inszeniert gefällig mit Videos und buntem Rahmenprogramm.

Dann geht’s ans Stillsitzen, Schauen, Staunen, Zuhören. Denn selbst diese „Familienoper für junges Publikum ab zehn Jahren“ ist wenig interaktiv. Da quetscht sich zwar mal Großmutter Zelda (Susan Maclean) durch die ersten Sitzreihen und wirbt für ihre Geisterführungen. Da blenden auch mal Taschenlampen im Parkett herum. Ansonsten ist Bewegung auf der Bühne – und in der Fantasie. Viele junge Zuschauer kennen Cornelia Funkes Buch natürlich, vergleichen ihre Bilder im Kopf mit den Figuren auf der Bühne, die ja auch noch in einem Meer aus Musik baden, die James Reynolds komponiert hat. Und dabei auch noch singen. So nämlich geht Oper: Stimmungen und Gefühle werden zu Klängen, Worte zu Gesang und der Raum zur Bühne. Sogar die Zeit verändert sich, bleibt manchmal fast stehen, dann wieder springt sie, rast herum.

Regisseur Erik Petersen hat sich mit seinen Mitstreitern für die „Geisterritter“-Oper jede Menge Überraschungen ausgedacht. Vor allem lustige Animations-Filme, die eine Zugfahrt erzählen oder auf schwarze Tücher, die aus dem Schnürboden herabhängen, flugs einen Friedhof malen, oder einen Wald, oder ein Klassenzimmer oder eine Kathedrale. Da gibt’s immer was zu schauen, überall ist Bewegung. Es gibt einen Zug auf Rollen oder ein Zimmer samt Dachfenster und was man noch alles braucht, um die Geschichte zu erzählen. In deren Mittelpunkt steht der Junge namens Jon, der von seiner Mutter aufs Internat geschickt wird, weil er mit seinem neuen Stiefvater nicht klarkommt. Aber da, in Salisbury, spukt es. Der Geist von Lord Stourton trachtet Jon nach dem Leben, aber seine Freundin Ella und der steinerne Geisterritter Longspee helfen ihm. Stourton und seine Kumpane sind gruselig geschminkt mit langen Mähnen, und der Lord (Bernhard Landauer) singt auch noch schaurig mit Falsettstimme. Longspee sieht wirklich wie aus Sandstein gehauen aus, desgleichen all die Statuen, die in der Kathedrale neben ihm stehen und ganz schön rabiat werden können. Das macht Jon und Ella Hoffnung auf ein Happyend, bei dem Longspee auch noch sein Herz wiederbekommt, das er endlich seiner ebenfalls längst toten Geliebten schenken kann. Jon und Ella küssen sich, das Gespenst Stourton ist unschädlich gemacht und alles könnte wunderbar kitschig-schön enden – und so klingt das auch schon aus dem Graben -, wenn nicht Jon den Dirigenten, Patrick Francis Chestnut, zur Ordnung riefe und einen anderen, auch schönen Schluss herbeiführte.