Spannende Premiere beim Düsseldorf-Festival : Mönche in der Maschinenhalle

Mönche in der Maschinenhalle

Düsseldorf Die Compagnie La Baraka präsentiert ihr eindrucksvolles Programm „Premier(s) Pas“ beim Düsseldorf-Festival im Theaterzelt am Burgplatz.

Französisch ist bekanntlich die Sprache des Tanzes. Auch heute noch werden in den Ballettschulen die Bewegungen, die Figuren, die Schwierigkeiten, mit französischen Begriffen bezeichnet. Die jungen Elevinnen und Eleven sind stolz darauf, sich in der eleganten Fachsprache, dem Jargon der perfekten Körperbeherrschung, austauschen zu können. Wenn daher eine Tanz-Compagnie aus dem Nachbarland, wie jetzt im Theaterzelt am Burgplatz, ihr Programm „Premier(s) Pas“ nennt, den ersten Schritt oder die ersten Schritte, dann sollte man dem Titel Beachtung schenken.