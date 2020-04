Für den Flügel : Ein Notenpult für die Chinesen

Isolde Ruck ist nicht nur Pianistin und Kulturmanagerin, sondern hat auch kreative Ideen, die das Musizieren vereinfachen. Etwas, das Notenpult, das das Spiel am Flügel angenehmer macht.

Mit 17 hatte sie ihr Abi in der Tasche, mit 23 ihre eigene Klavierklasse an der Bergischen Universität Wuppertal: Isolde Ruck. Die in Düsseldorf lebende Musikerin kennt die Klassik-Branche von allen Seiten. Sie studierte Klavier bei Pianisten-Größen wie Homero Francesch in Zürich und Sontraud Speidel in Karlsruhe. Die allein erziehende Mutter eines mittlerweile erwachsenen Sohnes bastelte aber nicht stur an ihrer Pianisten-Karriere, sondern stieg schon früh ins Musikmanagement ein.