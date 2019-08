Zakk Lesungs-Reihe : Popstar-Schmiede im Hinterhof an der Heerstraße

Linus Volkmann liest am 15. August im Hinterhof an der Heerstraße. Foto: Julia Schüßler

Die Zakk Reihe „Hoflesungen“ geht in die nächste Runde. Am 15. August verrät Musikjournalist Linus Volkmann, wie man Popstar wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hinterhöfe sind toll, weil sie nicht einsehbar sind. Sie sind geheime Orte hinter schweren Eisentüren, an denen durchaus viel passieren kann; manchmal wird man dort sogar zum Popstar. Am kommenden Donnerstag, 15. August, zum Beispiel. Dann verrät Autor und Musikjournalist Linus Volkmann in seinem Live-Programm „Sprengt die Charts! Wie werde ich Popstar (und warum?)“, wie man zu Rang und Status kommt. Im Rahmen der Zakk Reihe „Hinterhoflesungen“ gibt es ab 19 Uhr für 45 Minuten Ratschläge von einem Fan der Punkszene – natürlich in einem Hinterhof.

Ein solch spezielles Plätzchen gibt es in Oberbilk an der Heerstraße 19. Dort befindet sich das Niemandsland oder vielmehr der Verein, der so heißt. Er ist eine Projektwerkstatt, es gibt eine Töpfer- und Fahrradwerkstatt, einen veganen Mittagstisch und vieles mehr zu entdecken. Menschen sollen sich dort treffen können. Das findet Volkmann klasse, denn er ist ein großer Fan autonomer Orte. „Hier trifft man auf Leute, denen es auch um mehr geht als ums Geld“, sagt er. In dem Hinterhof wachsen Tomaten, Bohnen und andere Pflanzen, vor 30 Jahren wurde dort der Boden für die Natur aufgerissen. Am Donnerstag werden Bierbänke aufgestellt, 100 Leute sollen dort Platz haben, manche Fans der Hinterhoflesungen sollen sogar ihre eigenen Stühle mitbringen. Es besteht eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man danach ein Popstar wird, sagt Volkmann.