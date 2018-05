Düsseldorf : Polnische Klänge im Düsseldorfer Landtag

Düsseldorf Die Städtepartnerschaft Düsseldorfs mit Warschau wird auch musikalisch gelebt. Polnische Musiker geben am Pfingstwochenende der 26. Schauinslandreisen Jazz Rally im Landtag, Platz des Landtags 1, einen besonderen Klang. So können Besucher am Festival-Samstag die Auftritte von Monica Borzym (ab 16 Uhr) und Kroke (ab 20 Uhr) aus Polen im Landtag Nordrhein-Westfalen erleben. Monica Borzym (Foto) interpretiert mit ihrer Band insbesondere Stücke von Joni Mitchell. Die junge Polin kommt aus einer Musikerfamilie und ist quasi auf der Bühne groß geworden. Mit nur 15 Jahren entschied sie sich, in die USA zu gehen. Schnell wurde ihre Stimmgewalt dort vom anerkannten Jazzsänger Gail Bisesi erkannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Band Kroke spielt Jazz-Weltmusik-Klezmer mit polnisch-jüdischen Einflüssen. Der Bandname ist der jiddische Name der Stadt Krakau, aus der die Musiker stammen. Zudem öffnet der Landtag seine Pforten auch am Sonntag, 20. Mai. Um 12.15 Uhr spielen das Alexander Stewart Quartet und der finnische Pianist Ilro Rantala gemeinsam mit Marius Neset (15.15 Uhr). Tickets gibt es online unter www.westticket.de oder unter Telefon 0211 274000.

(RP)