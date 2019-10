Poetry Slam : Deutschsprachige Meisterschaften 2020 in Düsseldorf

Als der Poetry Slam sich Mitte der 1990er Jahre seinen Weg von den USA nach Deutschland bahnte, war Düsseldorf schnell am Start. Die Stadt etablierte sich als Austragungsort, weil das Zakk das Potenzial der forschen Wortpiraten erkannte und nachhaltig verbreitete.

So viel Aura und Infrastruktur für die Kunst will belohnt werden und wird nun belohnt: 2020 finden vom 27. Oktober bis 1. November die Poetry-Slam-Meisterschaften in Düsseldorf statt. Das Zakk wird sie ausrichten, was am 25. Oktober offiziell verkündet wird. Christine Brinkmann, im Kulturzentrum verantwortlich für die Literatur, bestätigt: „Es stimmt. Neben Berlin sind wir die einzige deutsche Stadt, die den Wettkampf zum dritten Mal ausrichten darf.“ Dies war bereits 2000 und 2009 der Fall.