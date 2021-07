„Roots“-Festival im Zakk : Poesieschlacht unter freiem Himmel

Auf dem Gustaf-Gründgens-Platz und im Biergarten des Zakk dreht sich vom 5. bis 8. August alles um Poesie und Comedy. „Roots“ (Wurzeln) heißt das Spoken Word Festival mit populären Poetry Slammern, Musikern und Textakrobaten.

Gleich auf zwei Bühnen in der Stadt geben sich unter anderem Ken Yamamoto, Sandra da Vina, Sulaiman Masomi, Jason Bartsch & Band und Sarah Bosetti das Mikro in die Hand: Im Biergarten des Zakk und auf dem Gustaf-Gründgens-Platz.

„Wir möchten abbilden, wie facettenreich die Szene ist“, erklärt Patrick Salmen, künstlerischer Leiter des Festivals. Deshalb stehen nicht nur Poetry Slammer auf dem Programm, sondern auch Musiker und Comedians. „Die Grenzen zwischen den Genres sind oft fließend“, fügt Salmen, der selbst vor rund 20 Jahren als Slammer im Zakk seine Karriere begann, hinzu. Gerade hat er sein erstes Kinderbuch, „Der gelbe Kranich“, veröffentlicht. Das wird er auf dem Festival im Rahmen des Kinderprogramms vorstellen. Düsseldorf gilt als Epi-Zentrum der Wortkunst. Die ist so „kunterbunt und farbenblind“ wie Sulaiman Masomi sein inzwischen drittes Programm betitelt hat. Das stellt der Literaturwissenschaftler am 5. August auf der Freilichtbühne am Gründgens-Platz vor. Er lotet dabei die Untiefen des Schubladendenkens im Alltag mit einer Mischung aus Comedy, Kabarett, Musik und Poetry aus.