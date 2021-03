Plakataktion des Literaturbüros : „Von nix losse mer ons ungerkreeje“

Etliche Plakate im Format A1 hat das Literaturbüro in der Stadt aufgehängt. Foto: Ute Neubauer/Report-d.de

Düsseldorf In der Düsseldorfer Innenstadt hängen Plakate des Literaturbüros im Format A1. Das Motto „Trotzdem“ spiegelt die Lage in der Pandemie.

An der Steinstraße/Ecke Berliner Allee hängt seit ein paar Tagen ein Plakat mit einem ganz besonderen Zitat. Es lautet: „Die Tassen stehen nicht auf dem selben Tisch, der Gruß berührt nicht unsere Wangen. Doch bist du da und ich, die alten Tage und die aufgesparten.“

Ein berührender Hinweis auf den Kontaktverhinderungszustand, der uns allen so zu schaffen macht. Er stammt von der Kinder- und Jugendbuchautorin Aygen-Sibel Çelik und ist Teil einer Aktion des Literaturbüros NRW. Bis weit in den Sommer hinein werden an 100 Stromkästen der Innenstadt Plakate im Format A1 mit kurzen Texten Düsseldorfer Autorinnen und Autoren hängen. Das Literaturbüro hat erreicht, dass die Werbeflächen der Stadtwerke kostenfrei genutzt werden dürfen.