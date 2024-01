„Dark Side Of The Moon“ Weltraumgleitflug mit Pink Floyd in der Sternwarte

Erkrath · Die Sternwarte Erkrath bietet in ihrer Kuppel eine Projektion zu „Dark Side Of The Moon“ von Pink Floyd an. Der Sound und die im Auftrag der Band gestalteten Bilder sind überirdisch. Am Ende möchte man seinen Sitz nicht mehr verlassen.

18.01.2024 , 15:16 Uhr

Weiterentwicklung des berühmten Prismas vom „Dark Side Of The Moon“-Cover für die Planetarium-Show. Foto: ©2023 Pink Floyd, Rupert Truman

Von Philipp Holstein Stv. Leiter Kulturredaktion