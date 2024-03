Großartiger Klavierabend in der Düsseldorfer Tonhalle Jan Lisiecki und die Kunst der Vorspiele

Dass der Abend ein großer Hörgenuss wurde, lag vor allem am pianistischen Facettenreichtum, den der polenstämmige Kanadier unterbreitete. Die Präludien C-Dur und c-Moll aus dem 1. Band des Bachschen Wohltemperierten Klaviers klangen mehr romantisch als puristisch, dabei aber so klar und natürlich, dass man Glenn Goulds pedantisches Staccato nicht unbedingt vermisste. Olivier Messiaens „Préludes pour piano“ entlockte der Interpret einen ganzen Mikrokosmos an Nuancen. Rachmaninows marschartiges g-Moll-Prélude mit seinem gesanglichen, von Girlanden umwehten Mittelteil gelang transparent, dramatisch und emotional zugleich.