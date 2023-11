Ausstellung in Düsseldorf Eintritt frei für Picasso total

„Es ist die wichtigste Ausstellung unseres Lebens.“ Das sagen Ute Eggeling und Michael Beck anlässlich mehrerer Jubiläen, die sie mit Pablo Picasso feiern. Im 50. Todesjahr des spanischen Künstlergenies haben die beiden Galeristen aus 40 Jahren beruflicher Erfahrung geschöpft und sich eine Picasso-Ausstellung gegönnt, die neben viel Arbeit besonders viel Freude gemacht hat. Sie läuft bis ins Jahr 2024 hinein, in das Jahr, in dem man am Galerienstandort in der Bilker Straße in Düsseldorf 30-Jähriges feiern kann.