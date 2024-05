photo+ Die Höhepunkte der neuen Düsseldorfer Foto-Biennale

Tief hinabsteigen muss der Besucher, wenn er Martina Sauters Foto-Collagen, Christine Erhards dekonstruierte Räume oder die Farbabstraktionen des russischen Künstlers Viacheslav Muradow bewundern will, der Straßenszenen mit großem Objektiv heranzoomt und so unscharf stellt, dass sich die Realität in Farben auflöst. (The Pool)