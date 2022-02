Performance im Tanzhaus NRW : Käfig, Kapuzen und allerlei Körperkunst

Düsseldorf Um Gewalt, künstliche Intelligenz und Algorithmen sollte es in der Performance der Gruppe Fronte Vacua im Tanzhaus. Doch das Stück überzeugte nicht wirklich.

Die Berliner Gruppe Fronte Vacuo gastierte am Wochenende mit ihrer Performance „Σxhale“, einem Ableger ihrer Serie „Humane Methods“, im Tanzhaus-NRW. In vier Episoden setzte sich das Kollektiv mit Formen menschlicher Gewalt, beeinflusst von künstlicher Intelligenz (KI) und Algorithmen auseinander. Allerdings war es für das Publikum nicht immer leicht, der Truppe dabei gedanklich zu folgen.

Das Spannende an dieser humanoiden Installation war, dass die Zuschauer in die Inszenierung hineingezogen wurden. Das erreichte Fronte Vacuo über einen Perspektivwechsel. Zu Beginn wurde das Publikum gebeten, eine Kappe aufzusetzen und sich für einen der drei Käfige zu entscheiden, die mitten im Raum standen, also genau dort, wo eigentlich die Bühne ist. Statt Stangen wurden Künstler und Besucher durch durchsichtige Plastikwände voneinander getrennt. Auf den Stühlen lag Laub, auf dem Boden verstreut Erde und an den Wänden rankte Grünzeug.

Dieses Ökotop erinnerte an Rotkäppchen, das sich naiv in den Wald begibt – nicht ahnend, dass dort Gefahr lauert. Entsprechend war die Erwartungshaltung, wohin das wohl führen würde.

Was die Gruppe dann allerdings in Episode #3 am Sonntagnachmittag ablieferte, wollte sich den Betrachtern nicht so richtig erschließen. Nackt streifte eine der Performerinnen mit einem Geweih um den Hals durch den Saal. Ihr folgten Gestalten mit Kapuzen über den Köpfen, die Assoziationen zum Umgang mit Gefangenen wachriefen. Stereotype Bewegungen sollten wohl einen Bezug zu Algorithmen herstellen, erinnerten aber mehr an das Verhalten psychisch Kranker, die in ihrer eigenen Welt gefangen sind.