Die Performance „Train Train“ feiert Premiere im FFT Im Grundrauschen des Straßenbahnnetzes

Miu lebt und arbeitet seit 2014 in Düsseldorf. In seinen interdisziplinären Performances befasst er sich vor allem mit den Wechselwirkungen individuellen Handels und kollektiver Infrastruktur. Im Foyer des FFT traf man nun auf Kabel in den Farben Rot, Grün, Gelb, Pink, Schwarz und Grau, die wie ein Liniensystem der Bahn angeordnet waren. Knotenpunkt war ein schwarz lackierter Kubus in der Mitte des Raums. Der stellte sich als Verstärker heraus, über den Miu Licht- und Soundeffekte steuerte. Für Blinde stand ein kleines Modell der Installation bereit, das ertastet werden konnte. Zusätzlich kam über Lautsprecher eine Audiodeskription des Raumes. Das Publikum war aufgefordert sich während der Performance frei durch die Installation zu bewegen.