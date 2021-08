Music Weekend im Viertel Le Flair : Ein Festival für Pempelfort, die Musik und das Leben

Die Ratinger Band Friday and the Fool tritt beim Pempelfort Music Weekend auf. Foto: RP/Karsten Lenger

Düsseldorf-Pempelfort Musik und Nachbarschaft stehen am Wochenende im Pempelforter Viertel „Le Flair“ im Fokus. Erstmals findet dort das Pempelfort Music Weekend unter dem Motto „Liebe das Leben“ statt.

Das wünschen sich naturgmäß die Veranstalter des ersten Pempelforter Music Weekends „Liebe das Leben“, das an diesem Wochenende stattfindet. Von Freitag bis Sonntag treten lokale Musiker im Maurice-Ravel-Park oberhalb der Marc-Chagall-Straße im Viertel „Le Flair“ auf. Mit dabei sind Bands wie The Buggs, Friday and the Fool oder Los Pipos, aber auch Solokünstler wie die Singer-Songwriter Enkelson und Julika Elizabeth. Auch mehrere Düsseldorfer DJs werden bei dem Stadtteil-Festival auftreten.