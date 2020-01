Ausstellung „Patient Gaza“ : Kritik an Schau im Zakk

(kl) An einer Ausstellung in der Kneipe des Zakk gibt es massive Kritik. „Patient Gaza“ heißt die Schau, für die Fotograf Hartmut Bühler ein Team von Medizinern nach Gaza begleitet hat. Vor Ort, so heißt es auf der Internetseite des Zakk, seien die Ärzte von einem „lokalen Team des Palestine Children’s Relief Fund“ (PCRF) unterstützt worden.

Der PCRF allerdings ist umstritten, da er Kontakte zu Islamisten pflegen soll.

Dies bestätigt auch die Düsseldorfer Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit Sabra, die zur Jüdischen Gemeinde gehört. Zudem sei der PCRF in den USA „durch eine einseitige, die Realität verzerrende Kritik an Israel aufgefallen und gab Personen, die bereits durch antisemitische Äußerungen aufgefallen waren, ein Podium“, so Sophie Brüss von Sabra. Der Fall zeige exemplarisch auf, dass „in Teilen des hiesigen Kulturbereichs weiterhin eine nicht hinnehmbare Naivität oder gar Ignoranz vorherrscht, wenn es um die Konfliktkonstellation zwischen Israel und palästinensischen Organisationen geht, die den Staat Israel auslöschen wollen“. Das Zakk, „das sich wie kaum eine andere Kultureinrichtung in Düsseldorf für Vielfalt und Toleranz einsetzt“, so Brüss, täte gut daran, sich besser über Akteure und Organisationen zu informieren, denen sie Raum gibt.