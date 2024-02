Pater Elias Füllenbach verabschiedet sich aus Düsseldorf Ein Pater geht auf Reisen

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Düsseldorf, wo er den Brüdern in der Urlaubszeit hilft, geht es nach Israel zur École biblique, einer französischen Hochschule zur biblischen Exegese, die von den Dominikanern gegründet wurde. Sie hat eine Bibliothek mit 250.000 Bänden und 35.000 alten Fotos und gab ein umfassendes Jesus-Wörterbuch heraus, das einen neuen Blick auf Jesus, seine Herkunft und sein Volk wirft. Pater Elias will aber auch das Archiv von Yad Vashem, der internationalen Holocaust-Gedenkstätte besuchen. Bis Weihnachten ist er in Rom, macht einen italienischen Sprachkurs und will die soeben geöffneten vatikanischen Archive studieren, um zu erfahren, wie man im Rom der 1950er Jahre den christlich-jüdischen Dialog sah, denn es gab auch Versuche, solche Bemühungen zu unterbinden.