Verleihung in Hollywood Düsseldorf erneut im Rennen um den Oscar

Auch bei der kommenden Verleihung der Oscars in Los Angeles ist Düsseldorf wieder mit im Rennen. Bereits in diesem Jahr hatte Volker Bertelmann, auch bekannt als Hauschka, den Preis für die beste Filmmusik für „Im Westen nichts Neues“ gewonnen. Nun ist die Stimmung in der Filmwerkstatt gespannt.