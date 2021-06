Tradtionsreiche Konzertreihen werden fortgesetzt : Eine ehrwürdige Orgel beginnt zu swingen

Organist Maximilian Schnaus gastiert in der Lambertus-Basilika. Foto: IOKL

Düsseldorf Die „Sommerlichen Orgelkonzerte“ in der Neanderkirche haben in der Stadt eine lange Tradition. Sie werden nun unter neuem Namen fortgesetzt. Auch die „Internationalen Orgelkonzerte“ in St. Lambertus gehen weiter.

Für jeden Musikkritiker, der in Düsseldorf zu tun hat, kommt irgendwann der Moment, da er von der Redaktion ins „Sommerliche Orgelkonzert“ in der Neanderkirche geschickt wird. Dort ist er erstaunt, wie mittwochs um 18.30 Uhr inmitten der wuseligen Altstadt plötzlich Hunderte von Musikfreunden zusammenkommen, um den Klängen der ehrwürdigen Rieger-Orgel zu lauschen.

In der Corona-Pandemie hat sich manches geändert, bei der Neander-Serie ist es der Name: „Sommerliche Orgelvespern“ heißen sie jetzt. Ort und Zeit sind geblieben. Immer noch ist der Eintritt frei, allerdings muss man sich anmelden, weil die Plätze begrenzt sind; 115 Zuhörer dürfen derzeit in der Kirche Platz nehmen (und es herrscht Maskenpflicht). Anmelden kann man sich unter www.duesseldorf-mitte.de und telefonisch im Büro der Neanderkirche unter 5662960.

Das Eröffnungskonzert hat soeben Neanderkantor Sebastian Klein selbst bestritten; zur Freude seiner Hörer bot er Werke von Buxtehude, Bach und Rutter. Nun geht es Woche um Woche zwölf Konzerte lang weiter bis zum 8. September; geboten wird wie immer ein prachtvoller Querschnitt durch die Orgelmusikgeschichte; zur Halbzeit meldet sich am 28. Juli Altmeister Oskar Gottlieb Blarr mit einem „swingenden“ Programm. Ansonsten spielen namhafte evangelische Kantoren aus der Stadt sowie Gäste aus der Region. Die Kollekte kommt der Restaurierung der historischen Sauer-Orgel im Marienwerder Dom in Kwydzin (Polen) zugute.

Während die „Sommerlichen Orgelvespern“ nach Anmeldung und Maske verlangen, müssen die Hörer in der Reihe der „Internationalen Orgelkonzerte“ in der Lambertus-Basilika entweder nachweisbar getestet, geimpft oder genesen sein. Dort geht die Reihe am Montag, 5. Juli, 19.30 Uhr, weiter; der Eintritt ist frei (ebenfalls herrscht Maskenpflicht).