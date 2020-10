Premiere im FFT : Mal die Organe baumeln lassen

Szene aus Claudia Bosses Performance "Oracle & Sacrifice". Foto: FFT

Düsseldorf Unter dem englischen Titel „Oracle and Sacrifice 1“ feierte Claudia Bosses 90-minütige Opferschau ihre deutsche Premiere im Forum Freies Theater.

Seit frühester Zeit haben die Menschen versucht, in die Zukunft zu schauen. Eine der bekanntesten Methoden sind die Orakel der Antike. Neben Vogelflug und Sternbildern war die Betrachtung von Eingeweiden frisch geschlachteter Opfertiere populär.

Ausgehend von den Leberorakeln der Etrusker hat die Choreografin Claudia Bosse aktuell eine Performance entwickelt, die um eine zentrale Frage kreist: „Was wäre, wenn wir unsere Zukunft in unseren Organen tragen?“ Unter dem englischen Titel „Oracle and Sacrifice 1“ feierte die 90-minütige Opferschau ihre deutsche Premiere im Forum Freies Theater.

Der Bühnenraum ist reines Weiß. Boden und Wände, alles in hellstem Licht. Dazu eine fliegende Figur, die von der Decke hängt. Und im Hintergrund ein weiterer Körper aus Schaumstoff, mit geöffneter Vorderseite. Mikrofonständer, eine silberne Rettungsdecke, Papprohre, daneben Glasbehälter mit Organen und Wasser. Dann betritt eine Frau (Claudia Bosse) den Raum, feierlich wie eine Priesterin. In silbernen Shorts und glitzerndem T-Shirt kämpft sie mit ihren Gliedern. Es scheint, als ob diese delphische Pythia bereits ergriffen ist von dem, was man eine transzendente Offenbarung nennt, ein Orakel.

Jetzt aber entwickeln sich die Dinge so, dass das Bild einer Priesterin nicht mehr haltbar ist. Nach längerem Zögern und mit stockender Stimme spricht die Frau ins Mikrofon: „You are so beautiful“. Es bleibt unklar, wer hier gemeint ist. Weiter heißt es, dass eine Orgie gefeiert werden soll, als Vereinigung der Vergangenheit mit der Zukunft. Es folgt ein Satz-Stakkato im Futur II: „Dein Herz wird repariert worden sein, deine Leber wird dunkel rot gewesen sein, in dir wird gewesen sein, was ist, was kommt.“

So rätselhaft, wie diese Performance weitergeht, eines wird immer deutlicher: Claudia Bosses Solo-Frau ist eine Verlassene, mehr Opfer als Täterin. Nur dass sie nicht ihre Seele, sondern die Organe baumeln lässt. Tatsächlich wird am linken Rand eine große Rinderlunge von einer Maschine mit Luft versorgt. Und die an der Decke fliegende Figur erweist sich als gewaltiges Kunstherz. Von diesem beinahe erdrückt, spricht sie ihre letzten Sätze und eine Frage: „Wie lange kann Gaia uns noch tragen?“

Zu berichten wäre noch von einem jungen Mann, der sich als Opferstier auf die silberne Rettungsdecke legt, während über seinem nackten Körper Eier zerquetscht werden. Und von einer Frau, die vorgibt, Claudia Bosse zu sein. In ihrem (anderen) Leben hat sie als Staatsanwältin vielen Obduktionen beigewohnt. Und sich dabei gefragt: „Was ist ein Toter? Mensch oder Sache?“