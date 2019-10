Opernscouts zu „Samson et Dalila“ : „Diese Sängerin ist perfekt“

Opernscouts zu „Samson et Dalila“

Ramona Zaharia als Dalila überzeugte, manches Klischee störte hingegen.

(go) Musikalisch und stimmlich hatten die Opernscouts bei „Samson et Dalila“ nichts auszusetzen. Die Inszenierung der Oper von Camille Saint-Saëns kam dagegen nicht bei allen gleich gut an. Wir haben die Meinungen unserer Opernscouts zusammengetragen.