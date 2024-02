Opernscouts zu „Eugen Onegin“ „Ein hochemotionaler Abend“

Alissa Steinseifer, Business Development: „Das Öffnen und Schließen auf der Bühne zeigte, wie gefangen Tatjana in ihrem Leben ist, wie sie sich rauskämpft und wieder zurückgeworfen wird. Mir fiel bei dieser Inszenierung besonders das Licht auf. Die wechselnden Schattenspiele waren toll, das hat mich am meisten eingefangen. Bei den Kostümen waren die Farben so sortiert, dass sie einen gewissen Fluss ergaben. Ein Höhepunkt war Tatjanas Abendkleid. Bei ihrer fantastischen Arie am Ende hat mich nur eins gestört: dass sie über Onegin in all den Jahren nicht hinweggekommen ist“.