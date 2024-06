Die Düsseldorfer Symphoniker über den Opernneubau „Kaum jemand weiß, wie problematisch das Musizieren derzeit ist“

An manchen Aspekten freilich kann man gar nicht sparen, vor allem können sie nur besser werden. Das betrifft beispielsweise die dringend erforderlichen Hinter- und Seitenbühnen, an denen es seit Jahrzehnten im derzeitigen Düsseldorfer Haus mangelt. Doch auch akustisch müsse das neue Haus, sagen alle Künstler einstimmig, deutlich besser werden. Gerade für die Düsseldorfer Symphoniker, das Orchester der Deutschen Oper am Rhein, sind die Bedingungen seit vielen Jahren unbefriedigend. Warum das so ist, darüber sprachen wir mit Mitgliedern des Orchestervorstands und mit Generalmusikdirektor Axel Kober.