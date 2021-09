Keine Feier geplant : Opernhaus Düsseldorf wurde vor 65 Jahren neu eröffnet

Das Düsseldorfer Opernhaus. Foto: Andeas Krebs

Düsseldorf Einen doppelten halbrunden Geburtstag kann die Oper in Düsseldorf feiern: Vor 65 Jahren wurde das Haus neu eröffnet und gleichzeitig die Theatergemeinschaft mit Duisburg aus der Taufe gehoben. Mit einer Feier will man aber „noch ein bisschen warten.“

Am 29. September 1956 - vor genau 65 Jahren - fand im neu restaurierten Düsseldorfer Opernhaus am Rande des Hofgartens mit „Elektra“ von Richard Strauss die Eröffnungspremiere statt. Der Start der ersten Spielzeit der Deutschen Oper am Rhein wurde enthusiastisch gefeiert. Genauso lange besteht auch die Theatergemeinschaft der beiden Städte Düsseldorf und Duisburg, die seit 65 Jahren für die Deutsche Oper am Rhein (Rheinoper) stehen.

Doch es bleibt ruhig um das Jubiläum. Diese, erst im April dieses Jahres um weitere sechs Jahre bis 2027 verlängerte „Theaterehe“, wird vorerst nicht gefeiert. Zum 65. Jubiläum der Theatergemeinschaft ist kein Festakt oder ähnliches geplant. „Wir warten noch ein bisschen", sagte eine Sprecherin der Oper auf Anfrage, ohne dies zu konkretisieren.

Ganz anders war das am 28. September 2006, als der 50. Geburtstag der „Theaterehe“ mit einer Jubiläumsfeier begangenen wurde. Zwar nicht in Düsseldorf, sondern im Opernhaus Duisburg, weil das Gebäude in der NRW-Landeshauptstadt gerade wieder renoviert werden musste.

In Düsseldorf diskutieren Architekten, Kulturexperten, Verwaltung und kulturinteressierte Bürger seit Monaten intensiv über die Zukunft des in die Jahre gekommenen Kulturbaus an der Heinrich-Heine-Allee. Es geht um die Frage „Sanierung oder Abriss samt Neubau?“ des stark sanierungsbedürftigen Gebäudes.

Pläne für den Neubau der Oper in Düsseldorf

Etwa 30 potenzielle Opern-Standorte wurden anfangs geprüft. „Eine Handvoll“ davon sind in den monatelangen Gesprächen und Verhandlungen übrig geblieben, die nun erneut geprüft werden. Vermutlich im Dezember dieses Jahres soll im Rat der Stadt eine endgültige Entscheidung zur Zukunft der Oper in Düsseldorf gefällt werden. Das alte Gebäude, dass 2006/2007 für 31 Millionen Euro umfangreich erneuert worden war, bietet rund 1300 Zuschauern Platz.

Das Gebäude gilt als „Charmantes Juwel aus den 1950er Jahren“. Aber die Geschichte des Hauses ist noch deutlich älter. Es wurde 1875 nach den Plänen des Architekten Ernst Giese als neues Stadttheater eröffnet. Der damals dem italienischen Renaissancestil nachempfundene Bau mit seinem runden Vorderhaus und 1.260 Sitzplätzen hatte Ähnlichkeit mit anderen repräsentativen Theatergebäuden wie etwa der Semperoper in Dresden.

Durch Luftangriffe 1943 wurde das Gebäude stark beschädigt und noch während des Zweiten Weltkriegs notdürftig repariert und wiedereröffnet. Der grundlegende Umbau, bei dem auch die ursprünglich historischen Fassaden beseitigt wurden, erfolgte von 1954 bis 1956 nach Plänen von Paul Bonatz, Julius Schulte-Frohlinde und Ernst Huhn im Stil des sogenannten Neoklassizismus und samt zahlreicher Stilelemente der 1950er Jahre. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz

Die beiden Opernhäuser Düsseldorf und Duisburg als Deutsche Oper am Rhein sind seit 65 Jahren für Weltklasse-Inszenierungen in den Bereichen Oper, Musical und Ballett bekannt. Die Deutsche Oper am Rhein hat aktuell rund 580 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 40 Nationen.

Zudem hat sie das größte Ensemble einer Oper in Deutschland. Durch ihr hochrangiges Solistenensemble, den Chor sowie das national wie international gefeierte Ballett am Rhein hat sie sich zu einer der ersten Adressen für Musiktheater und Tanz in Europa entwickelt. Allerdings lag die Auslastung der Rheinoper Medienberichten zufolge bereits vor Corona deutlich unter der anderer vergleichbarer deutscher Opernhäuser.

An der Spitze der Deutschen Oper am Rhein steht seit der Spielzeit 2009/2010 Generalintendant Christoph Meyer. Die Kosten für das Opernhaus der Zukunft in der NRW-Landeshauptstadt beziffern Experten bei einer Sanierung des alten Gebäudes auf mindestens 457 Millionen Euro. Ein Neubau am alten Standort würde mindestens - so der Stand eines Gutachtens vom Frühjahr - 716 Millionen Euro, ein Neubau an einem anderen Standort mindestens 636 Millionen Euro kosten.

