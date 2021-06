Opernfestival für Kinder : Oper für die Kleinsten

Düsseldorf Die Rheinoper zeigt für ihr Kinderpublikum an drei Tagen die Produktionen „Nils Karlsson Däumling“ und „Der Kiosk“. Es gibt spezielle Familientarife.

Die Junge Oper am Rhein startet mit dem kleinen Kulturinselfestival in den Sommer. Auf der Open-Air-Bühne im Innenhof des Rathauses am Burgplatz werden am Wochenende vom 25. bis 27. Juni sieben Musiktheater-Vorstellungen für Familien gezeigt. Mit dabei ist Nisse, der Held aus der Familienoper „Nils Karlsson Däumling“, der die Kleinen ab vier Jahren in sein Mauseloch lockt. Die Kioskbesitzerin Olga begrüßt das Publikum ab fünf Jahren zur Uraufführung von Diana Syrses Oper „Der Kiosk“, die zu ganz neuen Klängen von einer großen Sehnsucht und einem unerwarteten Abenteuer erzählt.