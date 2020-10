Opern-Scouts zu „Vissi d’arte“ : „Ein Abend mit Phantasie, Liebe und Leidenschaft“

Foto: Deutsche Oper am Rhein/Monika Rittershaus

Düsseldorf Im Düsseldorfer Opernhaus gab es jetzt statt einer richtigen Oper ein großes Potpourri unter dem Titel „Vissi d’arte“. Musik und Inszenierung gefielen unseren Hobbykritikern.

Stefan Pütz, Buchhändler: "Mehr Oper kann man nicht haben. Phantastisch, wie das Orchester hochgefahren und die Szenerie umgedreht wurde, so dass man hinter dem eisernen Vorhang die Tiefe des Raumes sah. So ein Medley könnte auch platt sein, war es aber nicht. Es enthielt viel Symbolik und ganz unterschiedliche Musik – das Leichte von Mozart, das Dramatische von Wagner. Ich fühlte mich glänzend unterhalten."

Helma Kremer, Market Development Düsseldorf Tourismus GmbH: "Mich störte der Klamauk nicht, es tat gut, mal runtergeholt zu werden. Ich bin noch ganz erfüllt, auch von der Szene gegen Schluss mit der Applaus-Einspielung eines vollen Hauses. Wunderbar, die Ouvertüren zuerst als Klavierstücke zu hören. Und berührend, wie der Chor mit Mundschutz zur Melodie 'Lippen schweigen' nur summte. Den Sängern spürte man die Einengung und Fesselung an, unter der Künstler momentan leiden."

Michael Langenberger, Wirtschaftsmediator: "Es war toll, obwohl ich noch ein bisschen zerrissen bin von den vielen Bildern und Verwirrungen. Musikalisch hat wohl jeder seinen Favoriten, meiner war Maria Kataeva mit 'Embraceable You' von George & Ira Gershwin. Ich liebe akustische Überraschungen, den Chor vor den geöffneten Türen fand ich sensationell, genau wie das vierhändige Klavierspiel auf der Bühne. Rücken an Rücken, ein Ballett in Musik."