Opern-Scouts zu „Masel Tov! Wir gratulieren!“ : „Das Werk landet nicht auf meiner Hitliste“

Szene aus "Masel Tov! Wir gratulieren!" in der Rheinoper. Foto: Sandra Then/Rheinoper

Düsseldorf Die Oper des Komponisten Mieczyslav Weinberg erweckte bei der Premiere nicht sehr viel Zuneigung. Sänger und Orchester wurden aber gelobt.

An der komischen Oper „Masel Tov! Wir gratulieren!" von Mieczyslaw Weinberg schieden sich die Geister der vier bei der Premiere anwesenden Opernscouts. Einhellig gelobt wurden die hervorragenden Solisten und die Musik. Nicht von ungefähr weist sie Anklänge an Kompositionen von Dmitri Schostakowitsch auf, den Weinberg verehrte. Die Handlung des 1983 in Moskau uraufgeführten Werkes konnte jedoch nicht alle überzeugen. Auch die Atmosphäre im unter Corona-Bedingungen kläglich dünn besetzten Opernhaus sowie die bevorstehende erneute Schließung dämpften ein wenig die Stimmung.