Entscheidung zur Oper in Düsseldorf „Wir fällen keine 120 Jahre alten Bäume im Hofgarten“

Die Entscheidung über einen Architektenwettbewerb für eine neue Oper sowie den Bau einer Interimsspielstätte ist am Mittwoch wie erwartet verschoben worden. Die SPD meldete im Stadtrat Beratungsbedarf an, dem auch gefolgt wurde. Ohne Aussicht auf Erfolg hielt die Linke an ihrem Antrag auf vorläufige Einstellung des Projekts zugunsten der Sanierung anderer Kulturbauten fest.