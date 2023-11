„Hänsel und Gretel“ an der Oper in Düsseldorf Die Knusperhexe austricksen

Düsseldorf · Im Winter steht an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg immer das Stück „Hänsel und Gretel“ auf dem Programm. Dabei wirken auch Kinder und Jugendliche mit: als Lebkuchen-Kinder und als Engel. Ein Besuch bei den Proben.

23.11.2023 , 16:33 Uhr

Im Opernhaus ist Märchenzeit. Auf dem Programm steht „Hänsel und Gretel“. Erzählt wird von zwei Geschwistern, die sich beim Beerenpflücken in einem dunklen Wald verirren. Dort lebt die Knusperhexe. Sie verzaubert Kinder in Lebkuchen. Hänsel und Gretel haben Glück: Engel sind nachts an ihrer Seite. Sie besiegen die Hexe und befreien die Lebkuchen-Kinder. „Habt Dank, habt Dank“, singen diese und tanzen und springen. „Hänsel und Gretel“ wird immer rund um Weihnachten für Kinder aufgeführt, auch an der Deutschen Oper am Rhein. Die Hauptrollen werden meist von Erwachsenen gespielt, doch auch Kinder und Jugendliche stehen mit auf der Bühne. Die 16 Jahre alte Viviana etwa ist schon zum elften Mal dabei. Den Monat Dezember ohne „Hänsel und Gretel“ kann sie sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Selbst den ersten Weihnachtstag verbringt sie in der Oper. „Das Stück gehört bei uns einfach dazu“, sagt sie. Bei der 14-jährigen Oasa ist es ähnlich. Sie erzählt: „Die Eltern organisieren sich. Sie schauen sich die Oper mit Verwandten und Freunden an. Das ist für alle ein schönes Erlebnis. Es hält die Familie zusammen.“ Die Proben für die Oper beginnen schon im Herbst. Dem Dirigenten des Kinderchors ist es besonders wichtig, dass die Mädchen und Jungen beim Singen gut zu verstehen sind. Selbst dann, wenn sie sehr schnell singen. Ricardo Navas Valbuena macht vor, wie die Lebkuchen-Kinder ihre Sehnsucht besonders gut ausdrücken können: „O, rühr auch miiiich“, singt er und zieht die Vokale extrem lang. Später sitzen alle Chorkinder mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden, regungslos und mit geschlossenen Augen. „Das müsst ihr aushalten, mindestens eine Minute lang“, sagt Julia Langeder. Sie ist die Spielleiterin und schaut genau hin. Sie sucht Kinder, die in diesem Jahr nicht nur Lebkuchen-Kind sind, sondern auch ein kleiner Engel. „Es kommt auf die Körperhaltung an, auf eine Spannung von Kopf bis Fuß“, erklärt sie. Vier Kinder bekommen noch eine andere Sonderrolle in der Oper. Sobald Hänsel und Gretel sie wieder lebendig gemacht haben, stibitzen sie frech ein paar Süßigkeiten. Auch das muss geübt werden. Am besten geht das auf der großen Probenbühne. Denn dort steht auch das Lebkuchenhaus der Knusperhexe. Die Chorkinder wissen, dass es nicht echt ist. „Es ist eine Mischung aus Plastik und Schaumstoff“, sagt der 15 Jahre alte Simon. Die 13-jährige Coco ergänzt: „Wenn man es anfasst, fühlt es sich pappig an.“ Ein richtiges Lebkuchenhaus zum Knuspern bauen die Chorkinder trotzdem gerne mal. „Das machen wir fast jedes Jahr“, berichtet der elf Jahre alte Arik. „Aus vielen kleinen Lebkuchen und mit ganz viel Zuckerguss!“ Hier geht es zur Bilderstrecke: „Hänsel und Gretel“ in der Oper Düsseldorf

