Premiere von „Vissi d’arte“ : Eine Oper voller Emotionen und Küsse

Das Bühnenbild steht: Besucher der Oper „Vissi d’arte“ können sich auf einen szenisch-musikalischen Abend freuen. Foto: Monika Rittershaus

Düsseldorf Am Freitag feiert das Stück „Vissi d’arte“ in der Oper am Rhein Premiere. In der Collage von Regisseur Johannes Erath finden sich Werke von Puccini, Strauss und Wagner wieder – und eingesendete Kuss-Selfies.

Aus der Not geboren erwuchs „Vissi d'arte“, eine Liebeserklärung an die Opernbühne. „Das wird eine emotionale Achterbahn", verspricht Regisseur Johannes Erath vor der Premiere am Freitag. Ursprünglich sollte er in dieser Spielzeit Bellinis „La Sonnambula“ inszenieren. Undenkbar in Corona-Zeiten, allein schon wegen des dauerpräsenten Chors. Bereits im März, als die Stille in die Theater einzog, hatte sich Erath gefragt: „Was heißt das, wenn wir nicht mehr dürfen? Wenn die Orte, an denen Gefühle erzeugt und empfunden werden, verwaist sind?“ Seit Jahrtausenden habe der Mensch Lust auf Treffen in Gruppen – ob im Stadion, in der Kirche oder eben im Theater. „Wenn das alles nicht mehr möglich ist, staut sich innerlich etwas an“, vermutet er. „Für mich ist die Bühne eine Art heiliger Ort. In einer gewissen Anonymität zusammen zu kommen, sich auf etwas zu konzentrieren und an etwas zu glauben – dieses Bedürfnis wohnt uns inne. Auch wenn der Glaube im Theater eine Illusion ist.“

Mit dieser Überzeugung dachte Johannes Erath über eine neue Form von Kultur-Erlebnissen nach. „Egal, wie die Situation ist, wir dürfen nicht einfach abwarten“, sagt er. „Wir müssen handeln. Das ist unsere Pflicht.“ Der Drang, sich nach draußen zu wagen und auf Glatteis zu begeben, inspirierte ihn zu dem szenisch-musikalischen Abend "Vissi d'arte". Seine Collage mit Werken von Puccini, Verdi, Wagner, Strauss, Offenbach und Gershwin bezeichnet Erath als „Spurensuche in den Falten des geschlossenen Vorhangs, nach dem, was noch da ist. Alle Emotionen der vergangenen sieben Monate kommen durch die Hintertür wieder rein.“

Regisseur Johannes Erath bei der Probe seines Stückes. Foto: Monika Rittershaus

Info Es sind noch Karten erhältlich Premiere Zum ersten Mal wird die Oper am Freitag, 2. Oktober, 19.30 Uhr im Opernhaus Düsseldorf aufgeführt. Bis zum 23. Oktober gibt es dort vier weitere Termine. Am 26. Oktober folgt die Premiere im Theater Duisburg, wo „Vissi d’arte“ bis Mitte Dezember läuft. Karten Für alle Termine sind noch Tickets erhältlich, sie kosten je nach Platzgruppe zwischen zwölf und 29 Euro. Reservierung unter www.operamrhein.de

Titelgebend war die Arie aus „Tosca“, auf Deutsch: „Ich lebte für die Kunst.“ Der zweite Teil, „Vissi d'amore“, ist dem Leben für die Liebe gewidmet. Daraus schöpfte Erath die Idee, zur Einsendung von Kuss-Fotos und Kuss-Videos zu ermuntern, keusch, innig oder leidenschaftlich. Wo doch Küsse in Liebesarien auf der Bühne verpönt seien, bräuchten die Sänger ein wenig Unterstützung, sagt er mit einem Augenzwinkern. Die Resonanz auf die Aktion „A Kiss for the Opera“ war überwältigend, in wenigen Tagen kamen 120 Einsendungen zusammen. Wie sie in die Aufführung integriert werden, bleibt bis zur Premiere eine Überraschung.

Die Oper „Vissi d’arte“ ist eine Collage aus Werken von Puccini, Verdi, Wagner, Strauß, Offenbach und Gershwin. Foto: Monika Rittershaus

Überhaupt möchte Erath vorher nicht viel verraten. „Wir erfinden etwas, was wir noch nie gemacht haben“, sagt er nur. Wenigstens ein weiteres Beispiel noch zur Musik? Er windet sich mit einem Seufzer. „Das ist schwer.“ Dann springt er doch über seinen Schatten. Er habe immer vorgehabt, mit dem „Lohengrin“-Vorspiel zu beginnen. Dort singt Elsa „Einsam in trüben Tagen“ und wartet auf ein Wunder. „Das kommt dann in Gestalt von Lohengrin“, erzählt der Regisseur. „Zuerst sinken die Geigen in einem strahlenden A-Dur-Akkord aus höchster Höhe herab. Genau die richtige Emotion für den Anfang.“ Als man ihm berichtete, „Lohengrin“ sei in der Rheinoper die letzte Vorstellung vor dem Lockdown gewesen, beflügelte ihn das noch stärker. „Wir beginnen da, wo das Ende war. Die Extreme berühren sich. Das finde ich magisch.“

Seinen ersten magischen Moment in der Oper erlebte er bei der legendären „Zauberflöte“, die den Aufschwung der Bregenzer Festspiele einleitete. „Ich kam vom Land, kannte nicht viel vom Theater. Das Wetter war miserabel, es blitzte, donnerte und regnete. Großes Kino. Nicht bloß Theaterdonner, die Natur spielte mit.“ Damals wollte er noch Musiker werden. Beim Violin-Studium in Wien sog er so viele Aufführungen auf, wie er kriegen konnte. Erath spielte im Orchester der Volksoper Wien und der Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker. „Bis mir klar wurde, dass es mir zu wenig ist, meine Energie allein auf die Fingerkuppen zu konzentrieren. Als wäre es das falsche Medium. Ich wollte herausfinden, wie es anders ging.“