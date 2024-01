Op-Art-Ausstellung Farbe in Bewegung im Schmela-Haus

Das Glück spielte beim Jung-Galeristen eine große Rolle. Als er 1965 mit 80 Arbeiten des emigrierten Bauhaus-Lehrers Josef Albers eröffnete, war dies für Eingeweihte eine absolute Sensation. Nur zwei Monate vorher war die wichtige Ausstellung „Responsive Eye" im Museum of Modern Art in New York zu sehen gewesen. Der Südwestfunk und das Fernsehen übertrugen das Ereignis. In der Tagesschau liefen anderthalb Minuten über die Vernissage. Die tausend Besucher ließen im kleinen Esslingen den Verkehr still stehen. Es rief sogar ein gewisser Joseph Hirschorn an, den „Hänschen" Mayer, wie er damals hieß, sofort in Cannes aufsuchte. Hirshhorn war der erste internationale Sammler, der zu ihm fand. Er spendierte ihm zunächst einen Fünf-Dollar-Schein für den Haarschnitt, dann kaufte er vier Arbeiten von Albers für insgesamt 100.000 D-Mark. Einen solchen Kunstkauf hatte es im Nachkriegs-Deutschland noch nicht gegeben.