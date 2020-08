Solo-Ausstellung Onur Hastürk : Junger Künstler in der Tradition von Warhol und Matisse

Düsseldorf Onur Hastürk zeigt seine erste deutsche Solo-Ausstellung „Assimilation“ in der Düsseldorfer Galerie von Anna Laudel. Die Werke, die den traditionellen osmanischen Stil aufgreifen, sind dort bis 31. Oktober zu sehen.

Onur Hastürk schärft in seiner ersten deutschen Solo-Ausstellung „Assimilation“ in der Galerie Anna Laudel den Blick fürs Detail. Seine Miniaturmalereien stehen einerseits in der Tradition osmanischer Kunst, andererseits schlägt der 37-jährige Künstler eine Brücke zwischen Orient und Okzident.

Hastürk stellt in seinen Arbeiten im wahrsten Sinne der „Assimilation“ Bezüge zu westlichen Künstlern wie Matisse her. So zitiert er dessen 1937 entstandene Gemälde „Odaliske mit rotem Mantel“ als Miniatur mit Acryl- und Aquarellfarbe sowie 23K Flüssiggold auf einem gerade einmal 64 mal 45 Zentimeter großen Papier.

„Das Spannende an Onur Hastürk ist seine Auseinandersetzung mit der Kunst Europas und Amerikas aus Sicht eines Malers, der seine Wurzeln in der osmanischen Tradition hat. Zumal Matisse wiederum großes Interesse an der Kunst des Orients hatte“, erklärt Thadeus Jay Dare Dowad. Der Doktorand hat sich intensiv mit Hastürks Werk auseinandersetzt und ihn auch in seinem Studio in Istanbul besucht. Für dessen erste Solo- Ausstellung in Deutschland schrieb Dare Dowad den Begleittext und übernahm zur Eröffnung die Einführung in Hastürks Werkschau, da dieser ja nicht persönlich anwesend sein konnte.