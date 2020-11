Digital Kunst erleben : Vom Sofa aus in das Museum

Vom Sofa aus in das Museum

KUNSTPALAST KunstSTÜCK - Bildnis Caspar David Friedrich von Alphonse de Labroue mit Nicole Oversoh. Kennst Du schon…? Virtueller Rundgang für Groß und Klein mit spannenden Infos rund um die Geschichte des Ständehauses, sowie Einblicke in ausgewählte Räume des K21. mit Annkathrin Schwedhelm

Düsseldorf Noch mindestens bis zum 30. November bleiben die Düsseldorfer Museen geschlossen. Kunst kann aber trotzdem erlebt werden: durch digitale Angebote. Eine Auswahl.

Wer auch in diesem Monat Kunst genießen möchte, muss nicht bis zum Dezember warten. Viele Museen haben ihre digitalen Angebote ausgeweitet. Auch aktuelle Ausstellungen können auf diese Weise entdeckt werden. Es gibt Podcasts, digitale Guides, Rundgänge, 360-Grad-Ansichten oder Erklärvideos für Kinder. Ersetzen können diese Angebote einen realen Museumsbesuch natürlich nicht. Aber dafür eines umso mehr: Lust machen auf die kommenden Besuche.

Kunstpalast Eigentlich gäbe es im Kunstpalast gerade die Ausstellung „Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker“ zu erleben. Als Alternative zu einem Besuch und zur Einstimmung auf die Werke gibt es auf der Internetseite des Museums nun ein etwa siebenminütiges Video mit der Kunstvermittlerin Nicole Oversohl zu sehen. Darin stellt sie ein Porträt von Caspar David Friedrich vor, welches der französische Maler Alphonse de Labroue von Friedrich angefertigt hat. Ob die Bäume in der Natur tatsächlich so symmetrisch wachsen wie auf den Landschafts-Gemälden von Caspar David Friedrich, können Kinder in einer Folge der Reihe „Kunstklick“ mit dem Kunst-Comedian Jakob Schwerdtfeger erfahren.