Offräume in Flingern Festliche Fliege an der leeren Wand

Nach Meinung von Janis Löhrer aus dem Leitungsteam richtet sich die Ausstellung gegen die Konventionen, in denen Kunst gern gezeigt wird. Man wolle keine Schau, die schöner, größer oder populärer sein will. Löhrer beispielsweise zeigt eine Unterhose aus weißer Keramik, deren ursprünglichen Ton er mit der Nudelrolle gewalzt, modelliert, abgegossen, gebrannt und bemalt hat. Sie liegt wie zufällig auf dem Boden, als Reflex auf die Geschlechterrolle. Das gilt auch für ein Shampoo gegen Haarausfall, das er in ein Loch zwischen der Wand und einer Fensterscheibe geschoben hat.