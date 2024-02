Tim Berresheim im NRW-Forum Die Emotionalität des Digitalen

Im NRW-Forum Düsseldorf breitet der in Heinsberg geborene Pionier von computergenerierter Kunst sein über 25 Jahre gewachsenes Werk aus. Gemeinsam mit NRW-Forum-Chef Alain Bieber hat er wie ein Archäologe der Gegenwart die Ausstellungssäle wie Höhlen ausgestattet. Berresheim sagt: „Ich arbeite wie ein Steinzeitmensch – nur ist meine Höhle ein digitaler Ort.“ Raumhoch ist Kunst wie eine kulissenbildende Tapete an den Wänden aufgebracht, neumythologisch anmutend, farbenreich, voller Chiffren, die sich nicht sogleich enträtseln lassen. Wer dem unermüdlichen Social-Media-Poster Berresheim etwa auf Instagram folgt, kann schon seit Wochen seine Exkursionen in echte Höhlen verfolgen, die er aufgesucht hat, um den Beginn der Menschheit, die Bilder, Werkzeuge und Instrumente zu studieren: Steinzeitliche Kommunikation - was den heutigen Sammler und Jäger angeregt hat. „Mein Faustkeil ist der PC“, sagt er, er liebe sein „kognitives Werkzeug“. Der Computer macht, was Tim Berresheim von ihm will, mithilfe von Spitzentechnologie, superteuren Apparaten und hochspezialisierten Bildbearbeitungs-Verfahren, die zum Teil irrsinnige Datenmengen in Kunstwerke verwandeln. „Die Idee, dass ein Computer Kunst generiert, schließe ich dabei aus“, sagt Berresheim. Bei jedem Werk teile sich die Arbeit auf in 90 Prozent für den künstlerischen Prozess der Bildfindung; nur 10 Prozent überlässt er dem ausführenden PC. Mit KI (künstlicher Intelligenz) arbeitet er nicht.