Schauspiel-Jungstar aus Düsseldorf : Kleiner Mann ganz groß

Der kleine Volker (Nico Kleemann, l.) kommt in die Familie von Schulleiter Simon Pistorius (Ulrich Tukur) – Szene aus dem Film „Die Auserwählten“ von 2014. Foto: WDR/Katrin Denkewitz

Düsseldorf Nico Ramon Kleemann spielt im Jungen Schauspielhaus und vor der Fernsehkamera. Und nebenbei Schule? Klappt auch sehr gut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Wallerang

Berlin um 1930: Ein kleiner Junge, Hans, steht bei Erich Kästner auf der Matte. Er hatte dessen „Emil und die Detektive“ geradezu verschlungen und will den Autor unbedingt kennenlernen. Dann das Wunder: In der geplanten „Emil“-Verfilmung von 1931 darf er die Rolle des „kleinen Dienstag“ übernehmen. So beginnt der Fernsehfilm „Kästner und der kleine Dienstag“. Der junge Schauspieler Nico Ramon Kleemann spielte darin den vaterlosen Jungen an der Seite des Kästner-Darstellers Florian David Fitz.

Kleemann mimte die kindliche Begeisterung für Drehbuchautor und Kabarettdichter Kästner mit glühenden Augen und wirkte dabei ungemein glaubhaft. Dahinter steckte allerdings mehr als nur Darstellungskunst. Denn bei dem gebürtigen Düsseldorfer vermischen sich Spiel und die ganz reale Leidenschaft für Literatur und andere Künste. Der heute 18-Jährige, der kurz vor dem Abi steht, schreibt selbst Texte, spielt klassische Gitarre, hat gerade noch mit Klavier angefangen und belegte am Theodor-Fliedner-Gymnasium den Kunst-Leistungskurs. Schon mit sieben Jahren nahm er an Workshops des Jungen Schauspielhauses teil, dem er noch heute eng verbunden ist, ebenso wie der kleinen Neusser Bühne des Theaters am Schlachthof. Um die mache er sich gerade Sorgen, sagt Nico Kleemann. Wegen der Corona-Krise sei das Haus geschlossen. „Die finanzieren sich selbst, und es wäre schade, wenn die nicht wieder aufmachen können.“

info Preise gab es auch für sein Gitarrenspiel Workshops Geboren im Jahr 2002, ist Nico Ramon Kleemann seit 2011 Mitglied im Theaterclub des Jungen Schauspielhauses Düsseldorf. Dort und im Neusser Theater am Schlachthof nimmt er bis heute an Schauspiel-Workshops teil. Fernsehen Im Jahr 2019 übernahm Nico Ramon Kleemann Jugendrollen in Krimiserien wie „Soko Leipzig“ und „Soko Wismar“. Er spielte außerdem mit in „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Seine bislang größte Rolle hatte er in „Kästner und der kleine Dienstag“. Auszeichnungen Für sein Gitarrenspiel erhielt Nico Ramon Kleemann Preise bei „Jugend musiziert“ und im Gitarren-Duo den Förderpreis der Sparkasse Hilden/Ratingen/Velbert.

Die große Leidenschaft für die Schauspielerei kam im Urlaub. „Mit sieben Jahren war ich mit meinen Eltern in Cannes, als gerade die Filmfestspiele stattfanden“, erzählt Nico Kleemann. Einem Star sei er nicht begegnet, aber überall hingen Filmplakate. „Ich habe sofort gedacht: Das ist was ganz Großes und Tolles, und warum nicht selbst mal in eine Rolle schlüpfen?“ Die illustre Festival-Stimmung wirkte wie eine Initialzündung. „Ich habe meine Mutter mit meinem Wunsch, Schauspieler zu werden, so lange genervt, bis sie sich mit mir in Künstleragenturen umgeschaut hat“, erzählt der einstige Kinderdarsteller, unter anderem bekannt aus so manchem TV-Krimi.

Die Umstellung von der Bühne aufs Spielen vor der Kamera fiel nicht schwer: „Ich war noch sehr jung und habe erst mal keinen großen Unterschied gemerkt“, sagt Kleemann. „Heute finde ich, dass man vor der Kamera mehr kleine Details einbringen kann auf sehr spielerische Weise – zum Beispiel bei der Mimik oder Bewegung der Hände.“ Doch die Bühne spiele weiterhin eine große Rolle – sogar mehr denn je. In der Düsseldorfer Produktion „Glashaus“ spielt er mit. „Im Theater erarbeitet man sehr viel; ich fühle mich da wohl, weil ich das schon lange mache.“

Gewöhnt ist der Teenager auch daran, Schule und Schauspielerei unter einen Hut zu bringen. „Der Schule gefällt das nicht, aber irgendwann wurde es einfacher.“ Die Genehmigungen seien irgendwann schneller erteilt worden. Und irgendwie ist der Weg bei mir ja auch vorgezeichnet.“ Das Nachholen funktioniere gut mit Online-Nachhilfe oder auch weil ihn Klassenkameraden mit den wichtigsten Informationen versorgten.