„Six Pianos“ beim New Fall Festival : Hypnotische Klänge von sechs Flügeln im Ehrenhof

Düsseldorf Zum vorletzten Konzert der Reihe hörte das Publikum auf der Bühne des New Fall Festivals die „Six Pianos“. John Kameel Farah eröffnete mit seinem „Introitus“, das barocke Klänge mit arabischen Skalen verbindet.

Damit gelang ein in mehrfacher Hinsicht gewagtes Unterfangen. Zum einen findet das Festival an Hochkultur-Orten statt, präsentiert normalerweise aber ein Pop-Programm. In den vergangenen Jahren hat Klaviermusik durch Künstler wie Nils Frahm, Chilly Gonzales oder Grandbrothers einen Siegeszug auch bei Pophörern gestartet – und Steve Reichs Kompositionen gelten vielen aktuellen Musikern wegen ihrer repetitiven Strukturen als Inspiration oder Schablone. Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass sich ein großes Publikum auch für diese nicht so leicht konsumierbaren Grundlagen interessiert.