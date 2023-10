Internationale Musiker in Düsseldorf Was der Veranstalter für das New-Fall-Festival 2023 verspricht

Auftreten wird unter anderem der in London geborene Sänger und Songwriter Benjamin Clementine erwartet, der gefühlvolle und melancholische Musik macht. Auch die polnische Pianistin Hania Rani, die zurzeit durch ganz Europa unterwegs ist, macht in Düsseldorf Halt. Darüber hinaus sind Crucchi Gang, Resi Reiner, Thylacine und Anushka Chkheidzeal, Jordan Mackampa und Nick Waterhouse, Ghostly Kisses, Get Well Soon, Tristan Brussh und Lie Ning sowie Girlwoman angekündigt.