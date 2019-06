„Quickies“ im Kom(m)ödchen : Schnelle Nummern fürs Hier und Jetzt

Nächste Woche feiert ein neues Kom(m)ödchen-Programm Premiere: „Quickies“.

Er hat mit Haus-Autor Dietmar Jacobs an „Quickies“ geschrieben, Haus-Regisseur Hans Holzbecher bringt es nun mit dem Haus-Ensemble – Maike Kühl, Daniel Graf, Heiko Seidel und Maier-Bode – auf die Bühne. Eine eingespielte Mannschaft, deren Stücke über Jahre laufen. Dass man sich diesmal nicht in einem abendfüllenden Theaterstück an den Verhältnissen abarbeitet, sondern häppchenweise, resultiere aus der „großen Spiellust des Ensembles“, so Maier-Bode. „Wir haben einen großen Erzähldruck.“