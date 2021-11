Neues Literatur-Netzwerk startet : Die starke Stimme rheinischer Autoren

Düsseldorf Mit dem Netzwerk „Literatur Rheinland“ geht ein neues Onlineportal mit über 40 Institutionen an den Start. Es präsentiert und unterstützt Autoren und Dichter aus der Region.

Für einen ersten Überblick lohnt sich ein Klick auf die „Literaturkarte“. Dort können Besucher auf Lesetour durch Regionen und Städte gehen. Ein weiterer Klick auf das Symbol einer Schreibfeder führt zu Portraits der jeweiligen Autoren, die dort lebten und wirkten. So ist dort beispielsweise zu lesen, dass Heinrich Spoerl ein Düsseldorfer Jong war, das Heinrich-Heine-Institut seinen Nachlass verwaltet und sein wohl berühmtestes Buch, „Die Feuerzangenbowle“, Pate bei der Namensfindung der Oberkasseler Literaturkneipe „Sassafras“ stand. Zu jedem Autorenportrait liefert das Portal einen Auszug aus dem Werk. Im Fall Spoerls natürlich aus seiner „Feuerzangenbowle“. Die Passagen wurden zusätzlich von Schauspielern eingelesen. Ein doppelter Genuss also, fürs Auge und Ohr.

Schriftsteller, wie die in Monheim geborene und seitlangem in Hamburg lebende Ulla Hahn oder die Wuppertalerin Hung-min Krämer steuerten eigene Texte für das Portal bei. Diese so genannten „Textstellen“ sind über das Symbol einer Buchseite direkt ansteuerbar.

Hauptanliegen des Netzwerks ist es, weniger bekannte Orte und Autoren in den Blick zu rücken. So ist zu erfahren, dass Troisdorf ein Bilderbuchmuseum hat, das Europäische Übersetzerkollegium in Straelen zu finden ist oder sich der Kölner Verein „Land in Sicht“ ausschließlich junger Literatur aus der Domstadt widmet. Ulla Hahn ist begeistert von dem neuen Portal: „Es ist ein so tolles Angebot. Genau so eine starke Stimme braucht die Literaturszene."