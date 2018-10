Neues Beethoven-Buch von Eleonore Büning

Düsseldorf Die Musikjournalistin Eleonore Büning hat ein Buch über den Komponisten geschrieben. In der Zentralbibliothek wurde es vorgestellt.

Ein Satz aus der Kurfürstensonate Es-Dur war an dem Abend live zu hören. Pianist Vasyl Humnytskyy sorgte für Hörbeispiele am modernen Konzertflügel. „Eigentlich muss man das am Hammerflügel spielen oder besser gleich am Clavichord“, sagte Büning, die dem Vortrag aber mit sichtbarem Entzücken gelauscht hatte. Zur adäquaten Wiedergabe gehöre die „Bebung“ – eine Art Vibrato, die am historischen Clavichord möglich ist – einfach dazu. Beethovens kompositorischer Eigensinn kam aber auch am modernen Instrument zum Ausdruck. „Voll irrer Einfälle“ seien die frühen Gehversuche. „Immer noch besser sein wollen, als man ist“, das sei ein Leitmotiv bei Beethoven. „Mich faszinieren Menschen, die so sind“, bekennt Büning.