Thriller aus Düsseldorf : Im Polit-Sumpf der höchsten Kreise

Leben Horst Eckert, 1959 in Weiden/Oberpfalz geboren, studierte Politische Wissenschaften in Erlangen und Berlin. Er war als Fernsehjournalist tätig. Seit vielen Jahren lebt er in Düsseldorf. Seit seinem Romandebüt 1995 mit „Annas Erbe“ hat er zahlreiche Polizeithriller veröffentlicht und Preise gewonnen, etwa den renommierten Friedrich-Glauser-Preis. Eckerts Romane wurden auch in andere Sprachen übersetzt.

Buch „Im Namen der Lüge“,

576 Seiten, Heyne, 12,99 Euro.

Lesung Die Düsseldorfer Premierenlesung findet statt am Dienstag, 10. März, 20.15 Uhr in der Mayerschen Buchhandlung. Moderation: Michael Serrer.