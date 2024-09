Neuer Krimi Horst Eckert macht Düsseldorf zum Tatort

Info

Lesungen Horst Eckert ist in den nächsten Wochen mehrfach in Düsseldorf unterwegs. Premierenlesung von „Nacht der Verräter“ ist am 3. September in der Mayerschen Droste Buchhandlung an der Kö. Beginn: 20.15 Uhr. Am 27. September liest er im Forum St. Martin (Bilker Kirche), Beginn: 18 Uhr. Am 31. Oktober ist er in der Benrather Buchhandlung Dietsch zu Gast. Beginn: 20 Uhr. Alle Termine und Infos unter: www.horsteckert.de

Tatort Seit seinem Debüt „Annas Erbe“ hat Horst Eckert seine Heimatstadt zum Zentrum seiner Krimis gemacht. Warum erklärt er so: „Düsseldorf vereinigt alle Milieus, von der Drogenszene bis zur Landespolitik“. Der perfekte Ort für einen Krimiautor, um spannende Geschichten zu erzählen.