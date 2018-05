Düsseldorf: Neuer Kongress für wildes Denken

Düsseldorf Das Open Source Festival lässt Denker über die Zukunft philosophieren.

Das Open Source Festival weitet seinen Geschäftsbereich aus und veranstaltet in diesem Jahr erstmals einen Kongress. Er wird am 13. Juli stattfinden, am Tag vor dem Festival also, und das Besondere ist, dass die Referenten, Sprecher und Vortragenden bereits das Festival-Gelände an der Rennbahn in Grafenberg nutzen werden. Was eigentlich sehr schön und total symbolisch ist: eine Rennbahn als Ort, um unter freiem Himmel über die Zukunft nachzudenken. Denn genau darum geht es: Quo Vadis, Menschheit? Ein Rednerpult wird denn also vor der alten Tribüne stehen, und so kann man dort, wo am nächsten Abend Tocotronic Lieder ihres Albums "Die Unendlichkeit" spielen, Richard David Precht erleben, wie er einen Blick in "Die Zukunft der Arbeit" wirft.