Ehrenvolle Berufung für Alexander Niehues Düsseldorfer Lambertus-Kantor wird neuer Kapellmeister am Kölner Dom

Das Kölner Domkapitel schreibt in seiner Mitteilung: „Niehues bringt eine beeindruckende berufliche Laufbahn mit sich, die ihn ideal für diese verantwortungsvolle Aufgabe qualifiziert.“ Nach dem Abitur begann Niehues sein Studium der Kirchenmusik und Gesangspädagogik in Mainz und setzte seine Ausbildung in Wien und Freiburg fort, wo er sein Kirchenmusik-A-Studium mit einem Master mit Bestnoten abschloss. Darauf folgte ein Studium „Master of Music – Chor und Orchesterdirigieren“ in Mainz. Berufliche Stationen führten ihn vom Mainzer Dom über das Freiburger Münster und die Heilig-Geist-Kirche in Mannheim bis nach Düsseldorf, wo er seit November 2020 als Kantor an der päpstlichen Basilika St. Lambertus tätig ist.“ Außerdem leitet Alexander Niehues seit geraumer Zeit mit viel Glück und noch mehr Können den Bachverein Düsseldorf.