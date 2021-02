Neuer Dirigent bei der „Ignition“-Serie : Hildegard von Bingen trifft die Beatles

Düsseldorf. Der australische Komponist und Dirigent Gordon Hamilton mischt bei der „#Ignition“-Konzertreihe bunt die Musikstile. Dass er nicht in seiner Heimat arbeitet, hat mit der Corona-Pandemie zu tun.

Die Jugend-Konzertreihe „#Ignition“ in der Tonhalle hat einen neuen Dirigenten. Nach sieben Jahren hatte sich der Dirigent Jesko Sirvend von dem Format verabschiedet. Nun leitet der australische Komponist und Dirigent Gordon Hamilton, Jahrgang 1982, die auf junges Publikum zugeschnittenen Konzerte. Sein Debüt fällt mitten in den Lockdown. Doch die digital gut ausgerüstete Tonhalle hat eine Video-Reihe produziert.

Die aktuelle #Ignition mit dem Titel „Extreme Momente“ besteht aus drei Teilen, die in Form von Konzert-Videos à 20 Minuten auf der Internetseite der Tonhalle abrufbar sind. Einen Livestream im engeren Sinne gibt es diesmal nicht. Volume eins ist aber bereits sehr lebendig gelungen. Es beginnt damit, dass sich Gordon Hamilton persönlich vorstellt. Er geht mit der Handkamera durch die Tonhalle und filmt sich beim Sprechen selbst. Zum Publikum spricht er Deutsch, die auf dem Podium bereits fürs Konzert platzierten Düsseldorfer Symphoniker begrüßt er auf Englisch. Das bringt viel Spontaneität und Live-Charakter in die Sache.

Motto „The Sound of Desire“ (Der Klang des Verlangens) lautet das Motto der Konzertreihe #Ignition in dieser Saison. Die aktuelle „Ignition“ trägt den Titel „Extreme Momente Vol. 1-3“. Volume eins ist bereits im Netz. Die beiden anderen Videos sollen am 6.und 13. März folgen. Dirigent und Komponist Gordon Hamilton bleibt der Reihe noch eine Weile erhalten. Die nächste Ignition ist für den 8. Juni, 18 Uhr, geplant – ob im Konzertsaal oder wieder nur im Netz, wird noch mitgeteilt.

Hamilton wirkt jung und leger, zeigt keinerlei Berührungsängste mit modernen Techniken. Das zeigt sich schon an der Musik-Elektronik, die er am Dirigierpult stehen hat. Hamilton ist nicht der klassische Repertoire-Archivar mit Taktstock, sondern der dirigierende Komponist, Musikmacher, Tausendsassa.

Hamilton schmeißt mitten in den „Drei Stücken“ (1910) von Schönberg einen Rekorder an, und wir hören die Beatles im Original. Dann kommt eine Schleife von drei Tönen auf den Silben „In The Yell…“, mehrmals hintereinander: „In The Yell…“, „In The Yell“. Und dann übernehmen Streicher das rhythmische Motiv als Variationsmaterial.